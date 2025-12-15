Орбан накара Латвия директно да даде милиони евро на Украйна за дронове

Латвия е отпуснала 5 милиона евро за закупуване на дронове за Украйна, пренасочвайки средства, предназначени за Европейския механизъм за мир. Този инструмент на ЕС обаче е блокиран от Унгария - така военната подкрепа за Киев е ограничена. Именно поради тази причина властите в Рига са решили да оползотворят средствата директно. Членовете на латвийския парламент ("Сейм") подкрепиха пренасочването за закупуване на безпилотни системи за Украйна през 2025 г.

Милиони евро директно за Киев, а не през механизъм на ЕС

Според местната медия Delfi тези средства ще бъдат отпуснати от бюджетната програма на Министерството на външните работи, които бяха планирани като принос на Латвия към Европейския механизъм за мир (EPF).

Заради ветото на Будапеща, управлявана от прокремълски настроения премиер Виктор Орбан, планираните вноски на Латвия за EPF през 2025 г. не са били изцяло използвани.

Парите са преразпределени към Министерството на отбраната на Латвия, за да се осигури директно закупуване на дронове за въоръжените сили на Украйна, както и за да се насърчи развитието на латвийската промишленост в областта на технологиите с двойна употреба.

