"Разчистване на сметки": Миков с коментар за ареста на шефа на 5-о РУ в София

15 декември 2025, 10:19 часа 327 прочитания 0 коментара
Не е изключено арестът на началника на 5-о РУ в София Пламен Максимов да е свързан с разчистване на сметки. Дали има разчистване на сметки? Възможно е. Дали е трябвало да се случи? Необходимо е. Това каза в ефира на БНТ бившият министър на вътрешните работи Михаил Миков.

"Когато бях министър, спомням си, че чрез законодателни промени създадохме вътрешната сигурност директно на подчинение на министъра, не на професионалното ръководство. И ето че вътрешната сигурност дава резултати", припомни той.

Миков е категоричен, че корупцията се среща на всички нива. "Когато парите се превръщат в цел, може да анулират всички морални спирачки. Случва се това. Случва се на ниво Районно, случва се на ниво министър. Случва се и на изток, случва се и на запад. Споменахме за Еврокомисията. В Китай министърът на земеделието беше осъден за 20 милиона долара корупция миналата година на смърт", даде пример той.

 

Политическата ситуация

Според бившия министър на МВР не е толкова важно кой ще оглави служебното правителство, а от значение е какво ще предложат политиците на следващите избори.

"Продължава разговорът кой с кого, а не се чува разговорът как и накъде. Накъде ще отиде България, накъде върви Европа и светът, защото турбуленцията в света и в Европа се отразява много силно на България", каза Миков. 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
