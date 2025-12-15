"Вече става дума за оставка на президента": Политолози обясниха как ГЕРБ са сменили наратива

Политолозите проф. Румяна Коларова и проф. Светослав Малинов коментираха в сутрешния блок на БНТ как ГЕРБ са сменили наратива с желанието си за оставка на правителството. По думите му на проф. Коларова - става дума вече са оставка на президента, а според проф. Малинов на нас ни предстои да видим нещо безпрезедентно. "Ако президентът смята да влиза - той не може да бъде президент до края на тази процедура, която трябва да завърши с назначаване на служебен кабинет, но ще бъде непочтително и грозно. Очаквам всеки момент той да обяви това, защото да обяви излизането си от президенството", смята проф. Малинов.

Проф. Коларова обаче допусна, че може да се изчакат едни избори и неуспешно формиране на правителство и тогава президентът да предприеме стъпки за излизане на политлическия терен.

"Ситуацията, в която се намира Радев е пълна с рискове и с възможност за загуба на този потенциал. Напълно е възможно да изчака партиите да покажат колко са неспособни. Първият път след бързи предсрочни избори е много трудно, защото страстите са много нажежени. Това от първия път е много трудно, но има логика Радев да изчака. Обратната логика е изпускане на последен шанс", добави проф. Малинов.

Според проф. Коларова, ако президентът не се яви на тези избори, ПП-ДБ ще отварят шампанско и ще се радват.

Изненада ли беше оставката на правителството

Проф. Коларова смята, че таймингът на оставката на правителството не е удобен нито за опозицията, нито за президента.

Проф. Светослав Малинов призова да проявим увеажение към лидера Бойко Борисов, за да се спаси партията ГЕРБ от заличаване. "Това е съвършено сериозно и много далновидно и това показва какви сабили водещите мотиви на лидера на ГЕРБ. Нямам ниткакво съмнение, че оставката беше подадена, защото се усети, че не може да се продължи да се управлява без тежки електорални загуби за партията ГЕРБ", смята проф. Малинов.

Според проф. Коларова целостта на партията ГЕРБ не е била поставена под въпрос, нито парламентарната им група. "Разбира се, че имаше втори план, то беше да се покаже кой командва в управляващите. Ясно е, че Делан Пеевски беше изненадан", смята проф. Коларова.