Легендарният китарен виртуоз Frank Gambale идва в София със своята звездна формация

На 3 април 2026 г. Sofia Live Club ще се превърне в сцена за един от най-впечатляващите концерти, които софийската публика може да очаква, а именно пристигането на The Frank Gambale ‘All-Star’ Group, по покана на Sofia Live Festival. Събитието събира на едно място изключителната енергия на световноизвестния китарен виртуоз Frank Gambale и неговата международна формация от музиканти, чиито имена звучат със силата на истински звезди.

Frank Gambale е от онези музиканти, които не просто свирят, a пренаписват правилата на музиката. Носител на Grammy и трикратно номиниран за отличието, той изгрява на L.A. сцената през 80-те и бързо е обявен от "Rolling Stone" за "ferocious!" - етикет, който и днес му приляга идеално. Зад гърба си има над 20 албума и повече от 300 авторски композиции, в които смесва рок, фънк, джаз, R&B, латино и бразилски ритми в свой собствен, разпознаваем почерк.

Той е легенда не само заради музиката си, но и заради иновацията, с която променя китарната техника завинаги. Създадената от него Gambale Sweep Picking Technique се превръща в световен стандарт и вдъхновение за цели поколения китаристи в джаза, рока, метъла и прогресив сцената. Най-големите имена в музиката говорят за него с възхищение: Chick Corea казва, че "всичко, до което се докосне, се превръща в злато" и че Франк е неговият любим китарист; John McLaughlin се шегува, че би искал "да му отреже ръцете", за да спре невероятната му виртуозност; Pat Metheny мечтае да вземе "месец почивка, за да учи при Gambale", а Dweezil Zappa признава, че благодарение на техниката му е успял да изсвири най-трудните партии от музиката на своя баща.

Роден в семейство на музиканти в Канбера, Австралия, Gambale израства сред блус и рок легендите на 60-те и 70-те години. В юношеските му години джазът и вокалната музика разширяват хоризонтите му, а интересът към пианото още повече обогатява музикалния му свят. Когато се връща към китарата с ново вдъхновение, той носи със себе си дълбоката музикалност, която го прави толкова разпознаваем днес.

Фотограф: Naoju Nakamura

The Frank Gambale ‘All-Star’ Group предлага горещ и изключително разнообразен музикален спектър, който ще бъде истинско пиршество за всички любители на китарата. На сцената Франк преминава с лекота от дръзко електрическо звучене към кадифено гладък джазов тон, а често посяга и към акустичната китара. Той впечатлява и с копринено мек, но силен глас, който може да изненада онези, които го чуват за първи път, макар че дългогодишните му фенове добре знаят за вокалния му талант. Звездната формация събира изключителни музиканти от световната сцена - бас виртуозите Federico Malaman и Martin Gudics, винаги впечатляващите барабанисти Gergo Borlai, Yoann Schmidt и Marcell Gudics, клавишните магьосници Jerry Leonide и Tom Schuman, както и великолепната водеща вокалистка Boca Gambale.

Концертът на The Frank Gambale ‘All-Star’ Group в Sofia Live Club е обещание за вечер, в която пределите на виртуозността и вдъхновението се размиват. Това е шанс да преживеем на живо музикант, за когото най-големите творци казват, че всичко, което докосне, свети в злато.

Билети за събитието, могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com и мрежата на Eventim и партньорските каси.

Врати: 18.30ч., Начало: 20 ч.