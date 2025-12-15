Войната в Украйна:

В оставка се управлява най-сладко - 52 точки в заседанието на правителството

Министерският съвет в оставка заседава необичайно в понеделник, а в дневния ред са включени рекордните 52 точки, което не се е случвало от месеци, видя Actualno.com.

Очаква се кабинетът в оставка да обсъди Проект на Решение за одобряване проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

В дневния ред е и Проект на Постановление за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за осигуряване на средства на „БДЖ -Пътнически превози" ЕООД. Сред точките е и Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столична община за 2025 г.

Правителството заседава и на фона на стартиралите консултации за съставяне на правителство при държавния глава Румен Радев.

