Математическият гений Константин Червенков е победителят в "България търси талант" (ВИДЕО)

Големият победител в деветия сезон на "България търси талант" е 10-годишният математическият гений Константин Червенков. Ученик от Гоце Делчев спечели зрителския вот в оспорвания финал на шоуто, който бе тази неделя, 14 декември. Талантливото момче успя да впечатли всички - спечели сърцата на зрителите, титлата финалист и голямата награда от 90 000 лева. С феноменалното си представяне Константин се превърна в истиснка звезда.

Уникален талант

Константин Червенков представи изпълнение, което определено може да се нарече уникално. Младият талант в областта на менталната аритметика успя да изчисли 30 четирицифрени числа, появяващи се на екрана само за 0,7 секунди всяко, като даде напълно точни резултати. За да покаже още по-впечатляващото си ниво на концентрация, по време на тези сложни умствени пресмятания Константин едновременно рецитираше стихотворението "Аз съм българче".

А най-запомнящата част бе самият финал, който включваше две задачи със събиране и изваждане, които се появяваха едновременно в различни колони на екрана. Този доста сложен и многопластов номер шокира журито и публиката със 100% точност. Така детето затвърди мястото си като най-големия талант на България за сезона.

На финала на предаването се изправиха общо 12 изключителни участници, сред които Кристина Костова – кубчета Рубик, хип-хоп групата CREATORS, Петра Кирилова – въздушна акробатика, Огнян Димитров – имитатор на Майкъл Джексън, както и силни танцови и фолклорни формации.

Въпреки силната и много голяма конкуренция, публиката подкрепи най-вече младия математик, чийто талант определено би бил изключително полезен за бъдещото му развитие.

