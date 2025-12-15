Спорт:

Математическият гений Константин Червенков е победителят в "България търси талант" (ВИДЕО)

15 декември 2025, 10:25 часа 0 коментара
Математическият гений Константин Червенков е победителят в "България търси талант" (ВИДЕО)

Големият победител в деветия сезон на "България търси талант" е 10-годишният математическият гений Константин Червенков. Ученик от Гоце Делчев спечели зрителския вот в оспорвания финал на шоуто, който бе тази неделя, 14 декември. Талантливото момче успя да впечатли всички - спечели сърцата на зрителите, титлата финалист и голямата награда от 90 000 лева. С феноменалното си представяне Константин се превърна в истиснка звезда. 

Уникален талант

Константин Червенков представи изпълнение, което определено може да се нарече уникално. Младият талант в областта на менталната аритметика успя да изчисли 30 четирицифрени числа, появяващи се на екрана само за 0,7 секунди всяко, като даде напълно точни резултати. За да покаже още по-впечатляващото си ниво на концентрация, по време на тези сложни умствени пресмятания Константин едновременно рецитираше стихотворението "Аз съм българче". 

Още: Емоционални признания на финала на "Ергенът: Любов в рая": Ето ги сгодените двойки (ВИДЕА)

Снимка: България търси талант/Facebook

А най-запомнящата част бе самият финал, който включваше две задачи със събиране и изваждане, които се появяваха едновременно в различни колони на екрана. Този доста сложен и многопластов номер шокира журито и публиката със 100% точност. Така детето затвърди мястото си като най-големия талант на България за сезона.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На финала на предаването се изправиха общо 12 изключителни участници, сред които Кристина Костова – кубчета Рубик, хип-хоп групата CREATORS, Петра Кирилова – въздушна акробатика, Огнян Димитров – имитатор на Майкъл Джексън, както и силни танцови и фолклорни формации.

Снимка: България търси талант/Facebook

Въпреки силната и много голяма конкуренция, публиката подкрепи най-вече младия математик, чийто талант определено би бил изключително полезен за бъдещото му развитие. 

Още: Мирослав Великов спечели "Игри на волята" 7 (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
България търси талант ТВ предавания Константин Червенков
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес