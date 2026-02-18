Кой кой е в кабинета на Андрей Гюров

Андрей Гюров представи списъка с кандидатите си за служебни министри - политици, експерти и други знакови имена ще ръководят основните държавни институции в месеците преди изборите. Правителството ще има вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков.

Ето кои са бъдещите министри:

Вицепремиер по европейските средства - Мария Недина Финанси - Георги Клисурски Вътрешни работи - Емил Дечев Външни работи - Надежда Нейнски Регионално развитие и благоустройство - Ангелина Бонева Труд и социална политика - Хасан Адемов Транспорт и съобщения - Корман Исмаилов Отбрана - Атанас Запрянов Правосъдие и зам.-министър председател - Андрей Янкулов Образование и наука - Сергей Игнатов Здравеопазване - Михаил Околийски Култура - Найден Тодоров Земеделие - Иван Христанов Околна среда и води - Юлиян Попов Икономика и индустрия - Ирина Щонова Иновации и растеж - Ирена Младенова Енергетика - Трайчо Трайков Електронно управление - Георги Шарков Туризъм - Ирена Георгиева Младежта и спорта - Димитър Илиев

Предсрочните избори ще се проведат на 19 април.