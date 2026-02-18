Кой кой е в кабинета на Андрей Гюров

Андрей Гюров представи списъка с кандидатите си за служебни министри - политици, експерти и други знакови имена ще ръководят основните държавни институции в месеците преди изборите. Правителството ще има вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков.
Ето кои са бъдещите министри:
- Вицепремиер по европейските средства - Мария Недина
- Финанси - Георги Клисурски
- Вътрешни работи - Емил Дечев
- Външни работи - Надежда Нейнски
- Регионално развитие и благоустройство - Ангелина Бонева
- Труд и социална политика - Хасан Адемов
- Транспорт и съобщения - Корман Исмаилов
- Отбрана - Атанас Запрянов
- Правосъдие и зам.-министър председател - Андрей Янкулов
- Образование и наука - Сергей Игнатов
- Здравеопазване - Михаил Околийски
- Култура - Найден Тодоров
- Земеделие - Иван Христанов
- Околна среда и води - Юлиян Попов
- Икономика и индустрия - Ирина Щонова
- Иновации и растеж - Ирена Младенова
- Енергетика - Трайчо Трайков
- Електронно управление - Георги Шарков
- Туризъм - Ирена Георгиева
- Младежта и спорта - Димитър Илиев
Предсрочните избори ще се проведат на 19 април.
