Лайфстайл:

Кой кой е в кабинета на Андрей Гюров

18 февруари 2026, 12:23 часа 730 прочитания 1 коментар
Андрей Гюров представи списъка с кандидатите си за служебни министри - политици, експерти и други знакови имена ще ръководят основните държавни институции в месеците преди изборите. Правителството ще има вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков. 

Ето кои са бъдещите министри: 

  1. Вицепремиер по европейските средства - Мария Недина
  2. Финанси - Георги Клисурски
  3. Вътрешни работи - Емил Дечев
  4. Външни работи - Надежда Нейнски
  5. Регионално развитие и благоустройство - Ангелина Бонева
  6. Труд и социална политика - Хасан Адемов
  7. Транспорт и съобщения - Корман Исмаилов
  8. Отбрана - Атанас Запрянов
  9. Правосъдие и зам.-министър председател - Андрей Янкулов
  10. Образование и наука - Сергей Игнатов
  11. Здравеопазване - Михаил Околийски
  12. Култура - Найден Тодоров
  13. Земеделие - Иван Христанов
  14. Околна среда и води - Юлиян Попов
  15. Икономика и индустрия - Ирина Щонова
  16. Иновации и растеж - Ирена Младенова
  17. Енергетика - Трайчо Трайков
  18. Електронно управление - Георги Шарков
  19. Туризъм - Ирена Георгиева
  20. Младежта и спорта - Димитър Илиев

Предсрочните избори ще се проведат на 19 април.

 

