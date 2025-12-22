"Не се целим в служебни победи": Борисов призова ГЕРБ в ОИК-Варна да гласуват против прекратяване мандата на Коцев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоява и призовава отново представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев. Това се казва в официална позиция на ГЕРБ, публикувана на Facebook страницата на партията. Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

Припомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна. „С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората“, се казва в позицията на ГЕРБ.

Казусът с Благомир Коцев

На 23 ноември общинската избирателна комисия във Варна отложи решението си дали кметът Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и необосновано отсъствие от работното място.

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд. Чрез централизираната система за случайно разпределение на делата за съдия по процеса бе определена Светла Даскалова. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева

