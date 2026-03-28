Николай Нанков: Лагерът “Слънчев бряг” завинаги ще остане като символ на жестокостта и репресиите на тоталитарната държава

"С дълбока почит свеждаме глава пред паметта на онези страдалци, несправедливо измъчвани и убивани от мракобесния режим. Ние от ГЕРБ, заедно с партньорите ни от СДС, което преди близо 40 години възникна и все още е отрицанието на комунизма и злините му, ще превърнем "Слънчев бряг" в пантеон на страдалците. За да има памет за жертвите, за да не допуснат бъдещите поколения да се повтори историята". Това написа бившият регионален министър и настоящ кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС Николай Нанков във Фейсбук.

Нанков обясни, че днес заедно с колегите от СДС и техният лидер Румен Христов отново бяхме на едно място край Ловеч, изпълнено с болка и прекършени човешки съдби. Бившият контрационен лагер, цинично наречен от комунистическия режим "Слънчев бряг" - сякаш хората са идвали тук на море, завинаги ще остане като символ на жестокостта и репресиите на тоталитарната държава, поясни Нанков.

По думите му в момента в България се извършва пълзящ преврат от децата и внуците на бившата “Държавна сигурност” - онези, които мъчиха хората тук край Ловеч. Нашата историческа мисия е да не допуснем тези хора да вземат властта, да направят правителство и да опитат да реставрират методите и практиките на мракобесната “Държавна сигурност”, която измъчваше инакомислещите на това черно място. Трябва да сме единни и силни и да не позволим това да се повтори, добави Нанков.

Паметта за жертвите край Ловеч е и отговорност към бъдещето – да изграждаме държава, в която никога повече властта няма да се изправи срещу собствения си народ. Поклон пред жертвите на комунизма, завърши Нанков.