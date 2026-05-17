Колко мечки бродят по Витоша: Експерт още не може да каже какво е убило туриста

„Мога само да спекулирам за това дали човекът е нападнат от мечка. Към момента и СДВР, и Планинската спасителна служба, както и от парк “Витоша", са пестеливи по тази тема и не казват категорично мнение". Това каза по bTV Владимир Тодоров, експерт по мечките в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и основател на платформата “Мечешки истории". Припомняме, че вчера край хижа “Офелиите" на Витоша бе открит мъртъв мъж с обезобразено лице. Една от версиите е, че е бил нападнат от мечка. Според експерта има възможност това да се е случило, защото във Витоша живеят мечки. “Предполага се, че там има между 10 и 15 индивида". “Не звучи много като бройка, но всъщност не е и малко, като се има предвид, че повече от половината от планината е изключително туристическа", обясни Владимир Тодоров.

Може да са кучета

Ако става дума за мечка, защото винаги стои хипотезата за кучета, на Витоша има много кучета, допълни Тодоров.

Той даде пример, че през зимата е имало срещи с мечки по платата високо в планината, където хората практикуват екстремни спортове. По думите му българската мечка по принцип не е агресивна. Като цяло и повечето мечки не са агресивни.

„Нападението на животното в повечето случаи е бягство в грешната посока. В този ред на мисли по-скоро става въпрос за изненада, ако се случи нападение от мечка. Животно, което е уплашено, реагира агресивно. Те не убиват хора", обясни Владимир Тодоров.

Тодоров посъветва, ако се преминава през територия, която е обитавана от мечка, да гледаме да бъдем шумни, което се пренебрегва от хората.