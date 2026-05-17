Благодарим за силните емоции: Илияна Йотова поздрави Дара

"Триумф за DARA / Darina Yotova! Триумф за България на “Евровизия!", написа президентът Илияна Йотова в официалния си фейсбук профил, след като България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс, а тази година България бе представена от певицата Дара.

Държавният глава поздрави целия екип, който стои зад категоричната победа, както и Българската национална телевизия, в чийто ефир беше излъчен конкурса.

Благодарим за силните емоции и вдъхновението, допълни президентът Илияна Йотова.

