Спорт:

Благодарим за силните емоции: Илияна Йотова поздрави Дара

17 май 2026, 9:44 часа 891 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Благодарим за силните емоции: Илияна Йотова поздрави Дара

"Триумф за DARA / Darina Yotova! Триумф за България на “Евровизия!", написа президентът Илияна Йотова в официалния си фейсбук профил, след като България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс, а тази година България бе представена от певицата Дара. 

Още: София посреща “Евровизия“ догодина: Първи думи на Милена Милотинова

Държавният глава поздрави целия екип, който стои зад категоричната победа, както и Българската национална телевизия, в чийто ефир беше излъчен конкурса. 

Благодарим за силните емоции и вдъхновението, допълни президентът Илияна Йотова.

Още: DARA - първа на "Евровизия"!

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова Евровизия Дара
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес