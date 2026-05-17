Москва и Крим: ВИДЕА какво поразиха украинските дронове

"От 3:00 ч. сутринта силите за противовъздушна отбрана отблъскват мащабна атака с дронове срещу столичния регион. Пожарникари, служби за спешна помощ, полиция и служители на местната власт продължават да работят на всички места. Моля всички да запазят спокойствие. Лично следя ситуацията". Това написа в официалния си канал губернаторът на Московския регион Андрей Воробьов, който наред с кмета на Москва Сергей Собянин даде картина за най-сериозната украинска въздушна атака срещу "сърцето" на Русия - ОЩЕ: Украйна отвърна с гръм и трясък на руските зверства: 550 дрона и мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори (ВИДЕО)

Major Ukrainian drone raid on Russia’s capital, Moscow, ongoing this morning. pic.twitter.com/B3S2fruKJy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026

Потвърдено с геолокализация на видеокадри в Зеленоград, едно от преградията на Москва, е ударено руско предприятие, което се намира под американски санкци. Става въпрос за АО "Ангстрем". Заводът разработва и произвежда полупроводници - от транзистори до съвременни микроконтролери и микропроцесори:

Отделно, попадение има и в Московската рафинерия, която се намира в район "Капотня" - това е единственото такова предприятие в Москва:

На летище "Шереметиево", най-известното в Москва, също дойде дрон и спря работата му, след като избухна пожар на една от пистите. Няма данни за пострадали хора там:

Drone appears to have hit runway 06L pic.twitter.com/OLCqkCxzHt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026

За капак в Крим, където всъщност през 2014 година Путин стартира голямата си война срещу Украйна, когато армията му го анексира, е поразено руското военно летище "Белбек". Системата за отчитане на топлинни петна на НАСА FIRMS ясно показва пожар в района на летището - предстои да се разбере какво точно гори, има ли поразени самолети, хеликоптери или позиция на ПВО: