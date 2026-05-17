20 въпроса към... писателката Цветелина Цветкова

Това лято, да сме живи и здрави, ще излезе филмът по шашавата трилогия „Лейди Гергана“. А сега зададохме, не на северозападен диалект, нашите 20 въпроса към нейната авторка, видинчанката (да знаете, че се казва не „видинлия“, а „видинчанин“!) Цветелина – вижте тя как отговори:

Как би обяснила работата си на някой първокласник?

„Аз чета книги и после измислям истории, които другите четат“

Какво се надяваш никога да не ти се наложи да работиш?

Не искам да съм политик и не искам да работя някъде затворена от девет до пет.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Пушенето и висенето в социалните мрежи. С първото все още не съм готова да се боря, с второто опитвам упорито.

Полезно умение, което усвои наскоро?

Да влизам бързо и ловко на кръговото с колата.

Мъдър съвет, който си давала?

Вече гледам да давам съвет, само ако някой ми го поиска. А и кой преценява дали е мъдър?

В кой известен батко беше влюбена като малка?

Боже, в толкова много. Но първият, който ми се появява в главата, е Слаш.

Голяма беля, която си правила?

Цял живот правя бели. Вече като голяма забравих запалена свещ в банята и подпалих апартамента, в който живеех. Лошото е, че котката също живееше в този апартамент. Хубавото е, че и тя, и всичко в апартамента оцеля. Друг път скрих дрехите на приятел, който влезе да се къпе в морето през нощта и го оставих да се лута чисто гол един час, след като излезе от водата. Още сме приятели.

Кое в социалните мрежи обичаш и мразиш?

Хубавото е, че можеш да помогнеш на някого за много кратко време. Мразя простотията и грубите хора.

Какво обичайно готвиш за гости?

Имам едно брутално добро руло от тиквички. Когато искам да блесна, винаги него правя. Иначе мога да готвя и други неща.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Не се замислям изобщо – морски дарове и хубаво вино.

Хобито, за което би искал да имаш време?

Искам да пътувам повече.

Най-пълноценно изкараното от теб време напоследък?

Помагах на баща ми в двора на къщата. Изплевих ягодите и изкосих тревата. Абсолютно безвремие.

Нещото, за което похарчи неочаквано малко пари?

За един разкошен коктейл в Италия дадох три и петдесет. Иначе все по-често ми се случва да похарча неочаквано много пари.

България ще се оправи тогава, когато…

... имаме истинско гражданско общество, което търси правата си и осъзнава, че единствено от нас зависи как ще живеем.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Не си изхвърлям боклука вечер. Знам че е тъпо, но просто не го правя.

Кой искаш да ти пее „Happy Birthday“ на следващия рожден ден?

Най-много искам Дейв Геън да ми пее, но и хубав мъж с китара да ми пее „Here comes the sun“, няма да го върна.

Ако си мъж само за два часа, какво непременно ще направиш?

Ще пия много вода, за да ходя насам натам и да пикая права.

Като кой литературен или филмов герой би поживяла?

Като Пипи и като Холи Голайтли.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Котка, за да си правя каквото си поискам и да не обръщам внимание на хората, когато не искам да ме занимават.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Животът е чудо“