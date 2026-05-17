Бунгабунга, праспреспранга: Колегите от “ПрасПрес“ на карнавала в Габрово

Колегите от “ПрасПрес“ участват в традиционния карнавал в Габрово по техния атрактивен начин. Групата на “невъзпитаните карикатуристи" се включва днес в шествието, а как, можи да се види от снимките, които карикатуристът Чавдар Николов сподели във Фейсбук.

Карнавалът в Габрово през 2026 г. съчетава поредица от събития, организирани в рамките на Международния фестивал на хумора и сатирата. Тазгодишното издание се провежда под мотото „Краят е близо – да му отпуснем края“, обявено още през ноември 2025 г. при символичното откриване на „петото годишно време“ – карнавалното.

