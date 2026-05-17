Евтим Милошев: Това, което се случи нощес, е една истинска Бангаранга

“Това, което се случи нощес е една истинска Бангаранга“, каза по бТВ министърът на културата Евтим Милошев по повод победата на Дара на “Евровизия“.

“Това е гръм, светкавица, то е нещо феноменално“, отбеляза министърът и допълни, че страната ще направи всичко възможно да посрещне победителката подобаващо.

Още: Благодарим за силните емоции: Илияна Йотова поздрави Дара

“Това е изява на български млад творец на една изключителна видима платформа – европейска и световна. И това е една от основните цели, които си поставяме – фокус върху младите изпълнители“, допълни Милошев.

Още: "Кмете, да подготвиш за гостите хубав, голям червен килим": DARA отговори имаме ли зала за "Евровизия"