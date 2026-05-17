Засега само на едро: Спад в цените на основните храни

17 май 2026, 8:59 часа 680 прочитания 0 коментара
Спад в цените на основни хранителни стоки на борсите у нас през седмицата отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в седмичния си бюлетин. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,19 на сто до 2,692 пункта спрямо 2,687 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година. Цената на кравето сирене се понижава с 0,62 на сто до 6,05 евро за килограм, а на кашкавала “Витоша“ - с 0,93 на сто до 9,60 евро за килограм. Прясното мляко е надолу с 1,24 на сто до 1,19 евро за литър, а киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 3,70 на сто и се търгува по 0,70 евро за кофичка от 400 гр. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) пада с 1,22 на сто до 1,42 евро за брой.

Пилешкото поскъпва

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,95 на сто до 3,73 евро за килограм. Яйцата (размер М) са надолу с 3,30 на сто до 0,22 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,66 на сто по-ниска до 1,63 евро за килограм. Поевтиняват също зрелият фасул и лещата - с 1,44 и 3,83 на сто и се продават по 2,05 евро за килограм и 2,01 евро за килограм. Брашното тип 500 е надолу с 2,56 на сто до 0,76 евро за килограм. Цената на захарта пада с 1,64 на сто до 0,90 евро за килограм. Повишение се отчита в цената на олиото, което е с 3,72 на сто нагоре и се търгува по 1,81 евро за литър.

Плодовете и зеленчуците обаче поскъпват

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зрелия лук кромид, който се продава с 12,43 на сто повече до 0,52 евро за килограм, а най-много пада цената на зелените чушки - с 13,26 на сто до 2,96 евро за килограм.

Картофите са нагоре със 7,69 на сто до 0,56 евро за килограм. Цената на зелето се качва с 8,83 на сто до 0,77 евро за килограм. Червените чушки поскъпват с 4,81 на сто до 3,65 евро за килограм. Доматите поевтиняват с 1,85 на сто до 2,26 евро за килограм, докато краставиците са нагоре с 1,30 на сто до 1,75 евро за килограм. Спад се отчита в цената на морковите - с 3,90 на сто до 0,74 евро за килограм, на тиквичките - с 3,88 на сто до 1,55 евро за килограм, на зелената салата - с 9,29 на сто до 0,83 евро за килограм.

При плодовете, проследявани от ДКСБТ към момента, се наблюдава поевтиняване единствено при ябълките - с 0,94 до 1,32 евро за килограм. Поскъпват портокалите, които се търгуват с 0,93 на сто повече до 1,35 евро за килограм. Нагоре са също цените на лимоните - с 8,88 на сто до 2,30 евро за килограм, и на бананите - с 0,99 на сто до 1,53 евро за килограм.

Спасиана Кирилова
