Обещават ни евтини череши, реколтата е добра

Значително по-ниски цени на българските череши ще има през тази година заради очакваната добра реколта в страната. Това прогнозира по БНР председателят на Браншовата камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков. Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато измръзванията унищожават голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил, но в повечето черешови масиви условията са добри и се очаква обилна продукция. Цветан Цеков очаква двойно по-ниски цени: "Предвиждам цените да бъдат много по-ниски от миналата година – поне два пъти", заяви той. Според него именно силното българско производство играе ролята на естествен регулатор на пазара и води до по-достъпни цени за потребителите.

Конкуренция между производителите

По-голямото количество продукция ще засили конкуренцията между самите производители, а това ще доведе до по-конкурентни и по-ниски цени на пазара. "Тази година ще можем да опитаме истинска българска череша и ще има трайно присъствие на българска продукция през сезона", каза още председателят на камарата.

Все пак Цеков предупреди, че секторът остава силно зависим от климатичните условия. В момента страната навлиза в активния сезон на градушките, а евентуални природни бедствия могат да окажат влияние върху крайната реколта.

Тази година на пазара ще има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък – едва около 10% на годишна база.

Ограничаване на спекулата

Цветан Цеков коментира и подготвяните законодателни промени, свързани със защитата на конкуренцията и потребителите. Той настоя за по-строг контрол върху търговските практики и ограничаване на спекулативните надценки по веригата от производител до магазин.

"Производителят често получава под една трета от крайната цена, която потребителят плаща в магазина", посочи той и предупреди, че без дългосрочни политики за подкрепа на сектора съществува реална опасност България постепенно да загуби собственото си производство на плодове и зеленчуци.