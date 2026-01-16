Спорт:

"Няма чадъри в момента": Желязков не се интересува от именити инвеститори (ВИДЕО)

"Няма чадъри в момента, независимо от това колко значим и колко именит е който и да е инвеститор, когато става въпрос за нарушаване законодателството и когато гражданите търсят правата си. Това каза министър-председателят Росен Желязков на среща с кметовете от Северна България във Велико Търново. Той отчете, че днес се навършва една година от началото на мандата на ръководения от него кабинет, но и обяви добри новини за ръста на икономиката ни след влизане в еврозоната. 

Трите цели на ГЕРБ в правителството

Според него ГЕРБ са постигнали основните си политически цели, първата е финансовата стабилност, втората стимулиране и развитие на българската икономика и постигането на всички критерии да получим положителна оценка по конвергентните доклади, за да може България да е част от еврозоната. "Тези три задачи бяха успешно изпълнени", добави още Желязков. 

Желязков обяви и добри новини за ръста

"Днес излязоха световните агенции "Блумбърг" обяви, че индексът на българската фондова борса е на първно място в света по ръст. На първо място от 92 индекса, които се наблюдават от пазарите на борси и всичко това е защото от 1 януари България е част от еврозоната", добави Желязков. Според него влизаме на годишна база в топ 10, но на първо място за януари.

По думите му българската икономика се движи завидно добре, колкото и опонентите на ГЕРБ да се опитват да произвеждат опорни точки. "Българската икономика преживява така дълго жадуваната трансформация", смята още премиерът в оставка. ОЩЕ: "По-бързо да се назначава": Желязков с призив за служебен кабинет (ВИДЕО)

