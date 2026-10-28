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Официално: Ще има дебат между Йотова и Гюров преди балотажа

28 октомври 2026, 15:29 часа 552 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС, колаж: Actualno.com
Официално: Ще има дебат между Йотова и Гюров преди балотажа

Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се срещнат в телевизионен дебат преди балотажа на президентските избори. Директният сблъсък между двамата кандидати ще бъде излъчен на живо по БНТ в четвъртък, 29 октомври, от 21:00 ч.

Дебатът ще бъде воден от журналиста Поли Златарева. В него Йотова и Гюров ще представят позициите си по ключови за обществото въпроси, свързани с ролята на президентската институция, както и своите политики, възгледи и ценности.

Зрителите ще могат да проследят разговора по БНТ 1 и БНТ 4, както и онлайн чрез сайта на обществената телевизия, Facebook и YouTube. Още: "Г-н Борисов, 10 г. гласувах за Вас и ви величаех в стихове": Поет иска отговор от Борисов за кого да гласува

Срещата е последната възможност за двамата кандидати да изложат и защитят позициите си един срещу друг пред национална аудитория преди втория тур на президентските избори в неделя, 1 ноември.

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Илияна Йотова предизборен дебат Андрей Гюров президентски избори 2026
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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