Официално: Ще има дебат между Йотова и Гюров преди балотажа

Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се срещнат в телевизионен дебат преди балотажа на президентските избори. Директният сблъсък между двамата кандидати ще бъде излъчен на живо по БНТ в четвъртък, 29 октомври, от 21:00 ч.

Дебатът ще бъде воден от журналиста Поли Златарева. В него Йотова и Гюров ще представят позициите си по ключови за обществото въпроси, свързани с ролята на президентската институция, както и своите политики, възгледи и ценности.

Зрителите ще могат да проследят разговора по БНТ 1 и БНТ 4, както и онлайн чрез сайта на обществената телевизия, Facebook и YouTube. Още: "Г-н Борисов, 10 г. гласувах за Вас и ви величаех в стихове": Поет иска отговор от Борисов за кого да гласува

Срещата е последната възможност за двамата кандидати да изложат и защитят позициите си един срещу друг пред национална аудитория преди втория тур на президентските избори в неделя, 1 ноември.