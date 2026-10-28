"Г-н Борисов, 10 г. гласувах за Вас и ви величаех в стихове": Поет иска отговор от Борисов за кого да гласува

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не е обявил публично подкрепа за никой от класиралите се за балотаж на президентските избори кандидати - Илияна Йотова и Андрей Гюров, защото не счита за необходимо да дава "непоискана подкрепа". Сред симпатизантите на ГЕРБ обаче расте несигурността каква позиция ще заеме партията.

На този фон в свой емоционален призив поетът Петър Русев - Перо се обърна към Борисов с молба за ясна позиция. Той публикува отворено писмо до лидера на ГЕРБ.

"Господин Борисов! 10 години гласувах за Вас! Дори Ви величаех в стихове! Никога не съм гласувал за ПП ДБ! Публикувал съм купища стихове срещу тях ! Но сега е преломен момент! Европа или кочината?!", попита Русев.

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"В името на България, моля потиснете егото си! Призовете Вашият електорат да гласува за демокрацията. Нали Вие заявихте пред изборните урни, че сте десен?! Моля застанете над нещата. Ще спечелите огромен авторитет и уважение дори от инакомислещите! Не желая да ви обвиняват в зависимости! Няма време! После ще е късно!", написа още поетът.

По-рано той директно помоли Борисов да отговори на въпроса за кого да гласуват симпатизантите му.

"Бойко! Не съм привърженик на ПП ДБ, но кажи за кого да гласувам?", попита Русев.

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