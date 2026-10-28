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Путин заяви, че светът завижда на руските технологии и ги предложи на Африка (ВИДЕО)

28 октомври 2026, 15:59 часа 1100 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Путин заяви, че светът завижда на руските технологии и ги предложи на Африка (ВИДЕО)

Русия постигна „впечатляващи резултати“ във високотехнологичното развитие, а други страни се стремят да настигнат и копират руските разработки. Това заяви президентът Владимир Путин, говорейки на Икономическия и хуманитарен форум "Русия-Африка". „Ние твърдо държим водеща позиция в световната надпревара за технологичен суверенитет“, каза Путин, обръщайки се към гостите на форума, сред които бяха президентът на Етиопия Абий Ахмед, президентът на Зимбабве Емерсон Мнанангва, лидерът на военната хунта в Мали Асими Гойта и 19 други африкански лидери.

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Мнението на Путин

Според Путин руските иновативни компании са разработили технологии, които радикално променят качеството на услугите, създали са платформени решения и дори два свои собствени големи езикови модела.

„Русия създава решения от световна класа в редица области. Конкурентите са принудени да наваксват в някои области и да копират нашите разработки“, каза Путин. Той добави, че Москва е отворена за трансфер на „съвременни компетенции и високотехнологично дигитално ноу-хау“ на своите „африкански приятели“.

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След избухването на войната в Украйна и налагането на западни санкции Путин многократно призоваваше учените да ускорят разработването на технологии, които да заменят западните, за да се гарантира технологичен суверенитет. Въпреки това, броят на изобретенията, генерирани от руската наука, е намалял с 25% след нахлуването в Украйна, достигайки най-ниските си нива от началото на 2000-те години, предаде The Moscow Times.

Заявки за патенти 

Според изчисления на Института за статистически изследвания и икономика на знанието делът на Русия в подадените заявки за патенти в световен мащаб е спаднал до исторически минимум от 0,8% към октомври 2025 г. Преди войната Русия е представлявала 0,9% от световните изобретения, преди 10 години - 1,2%, а през 2010 г. - 1,6%. Така през последните 16 години приносът на Русия към световните иновации е намалял наполовина.

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В момента по брой регистрирани изобретения Русия изостава от Индия и Франция (с дял от 1,8%), Германия (4,5%) с 5,5 пъти, Южна Корея (8,2%) с 10 пъти и Япония (11,8%) с почти 15 пъти. Световните лидери в иновациите – Съединените щати и Китай – са станали де факто недостижими. Съединените щати регистрират 18,5 пъти повече изобретения от Русия (с дял от 14,8%), докато Китай регистрира 58 пъти повече (46,5%).

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През август Путин отново поиска от научната общност „значително да ускори“ и „стимулира“ развитието на „технологиите на бъдещето“. Тогава той заяви, че „стратегическите научни активи на Русия“ трябва да бъдат насочени към осигуряване на суверенитет в отбраната и икономиката.

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Технологии Владимир Путин война Украйна
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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