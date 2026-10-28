Легенда на Реал Мадрид: "Ако Мбапе не беше участвал на Мондиал 2026, нямаше да е в Топ 5. Ямал също"

Естествено, Световното първенство оказа значително влияние върху изхода от надпреварата за "Златната топка". Затова играчът, посочен от легендата на Реал Мадрид и германския футбол Тони Кроос, нямаше никакъв шанс. Бившият халф неведнъж заяви, че звездата на ПСЖ Хвича Кварацхелия заслужава да спечели наградата тази година. През миналия сезон грузинецът изигра ключова роля за поредния триумф на парижани в Шампионска лига, като записа 17 голови участия в 16 мача.

Тони Кроос похвали Кварацхелия и Хари Кейн, но поряза жестоко Мбапе и Ямал

"Никой не спечели абсолютно всичко. А в година на Световното първенство това е още по-специално. Световното първенство има голяма тежест. Ако погледнем само сезона, бих сметнал Кварацхелия за много интересен избор. В моите очи той беше най-добрият играч в най-добрия отбор в Европа", заяви Кроос в подкаста "Einfach mal Luppen", който води заедно с брат си Феликс. Освен Шампионската лига, Кварацхелия спечели титлата във френското първенство, националната и Суперкупата на УЕФА, както и Междуконтиненталната купа на ФИФА. Но 25-годишният футболист не се класира за Мондиал 2026 с Грузия. За разлика от новоизбрания носител на "Златната топка" Хари Кейн, Килиан Мбапе или Ламин Ямал, той не успя да се докаже на най-голямата сцена. Така той остана на 6-о място в крайното класиране на "France Football".

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Кроос разглежда шестото място на Кварацхелия в класацията като знак, че той би имал много добри шансове и без Световното първенство. Защото всички пред него оказаха голямо влияние на своите национални отбори в Северна Америка. Кроос добави: "Ако Мбапе не беше участвал на Световното първенство, нямаше да попадне в Топ 5. И Ламин също щеше да има затруднения да се класира в първите пет без титлата от Световното първенство."

За Франция, която завърши на четвърто място, Мбапе показа множество изключителни изяви и стана голмайстор на турнира с 10 гола. Ламин Ямал не се отличи с индивидуалните си показатели, но демонстрира огромна зрялост, като постави отбора на първо място, и спечели титлата с Испания. Кейн бе капитан на Англия, която се класира на трето място, като спаси "трите лъва" от унижение с два гола срещу ДР Конго в 1/16-финалите, например, и изигра решаваща роля в победата с 3:2 над съдомакините от Мексико в 1/8-финалите. Тези изяви правят нападателя на Байерн Мюнхен заслужен носител на "Златната топка" в очите на Кроос, както и фактът, че не водеща собствена кампания да спечели като неговите конкуренти от Барса и Реал Мадрид.

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