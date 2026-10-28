"Денят на мъртвите идеи" се завръща, за да възкреси креативните идеи в рекламата (ВИДЕО)

"Денят на мъртвите идеи" се завръща с второ издание, за да възкреси идеите, които са получили "не", но може би заслужават аплодисменти.

Единственият рекламен фестивал в света, посветен на креативни, но неосъществени концепции, ще се проведе за втора поредна година на 31 октомври, Хелоуин.

"Първото издание беше райско. Напълнихме до краен предел залата, която бяхме наели. Наложи се да поръчаме допълнително столове, за да съберем всички гости, които дойдоха. След края на събитието те ни оцениха с 8,1 по десетобалната система. 97% от тях казаха, че ще се върнат, така че ги очакваме", разказаха организаторите Виктор Минчев и Николай Димов в предаването "Студио Actualno".

Фестивалът се ражда от най-голямата болка на всеки човек в творческата индустрия – фактът, че по-голямата част от оригиналните му идеи биват покосени от обратната връзка на клиента. Създателите са си поставили за цел да променят тенденциятa в естествения прираст в сферата, като помогнат за намаляване броя на убитите концепции и осъществяването на повече креативни и ефективни такива.

Организаторите на събитието обясниха, че във времена на технологична революция, напредването на изкуствения интелект може да бъде както полезен, така и вреден за творците в индустрията.

"Всяка монета има две страни. Както има добра, има и лоша. Едно от нещата, които според нас помага доста на креативната индустрия и на рекламната индустрия като цяло е всъщност, че може много по-лесно да тестваме креативни концепции. И изкуственият интелект може да помага доста за генерирането на идеи. Но това не означава, че когато използваме този инструмент, трябва да му се доверяваме на 100% и че не трябва да имаме критично мислене.", каза Николай Димов.

В изпълнение на техния план през 2025 г. зрителите видяха пет лекции на тема “Как да ми продаваш идеи, които няма да убия”, представени от бранд и маркетинг мениджъри на водещи марки от страната и света, изложба с 20 креативни проекта, които се върнаха от онзи на белия свят, и имаха възможност да завържат контакти с нови партньори и клиенти.

"Темата на всички лекции, както и през миналата година, е как да ми продаваш идеи, които няма да убия. Много сме щастливи, че от Испания ще дойде Ася Петрова, която е синиър глобал бранд мениджър за една от най-големите бетинг компании в света. Тоест тя отговаря за цялата планета. Тук от България ще се присъедини Камелия Иларионова, която е ръководител на маркетинг отдела на една от най-големите банки в страната. Елена Карасинкерова, която отговаря за един от най-известните брандове алкохол тук. И Борис Христов, който е специалист по създаването на презентации.", споделиха организаторите.

В подкрепа на своята мисия за подпомагане оцеляването на креативността по време на събитието Димов и Минчев ще представят и своята първа книга, “Наръчник Анти-смърт”. Подзаглавието ѝ е “Научи как да продаваш идеите си от онези, които ги убиват” и в нея 16 бранд и маркетинг мениджъри, PR-и и изпълнителен директор споделят своето мнение за креативността, отношенията агенция-клиент и дават съвети за успешно презентиране на идеи.