"Снишихме се, но Русия пак ни атакува“: Мирчев за новата атака в Черно море

Преди седмици на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) ние поискахме нещо много ясно - България да повика руския посланик, да му бъде връчена нота и Русия да поеме ангажимент подобни атаки повече в изключителната икономическа зона на България да няма. На този Съвет и Йотова, и Радев отказаха да направят това, сега това е резултатът. Това заяви на брифинг съпредседателят на партия "Да, България"Ивайло Мирчевпо повод поредната атака срещу търговски кораб в Черно море.

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Той посочи, че в Румъния, при същата ситуация, са посочили много ясно, че Русия е автор на атаките, повикали са руския посланик и са му връчили нота.

"Как отговори Радев? Ние ще се снишим. Е, снишихме се. Каза, че когато Румъния е посочила като автор Русия, резултатът е бил, че Румъния е била атакувана отново. Сега пак сме атакувани ние, въпреки че се снишихме, въпреки че не направихме нищо", каза Мирчев.

"Нито Радев, нито Йотова могат да защитават страната. Отбраната на страната не минава през снишаване. Русия ни се подиграва по всякакъв начин", заяви депутатът.