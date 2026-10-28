Лена Бориславова: Путин нещо не е впечатлен от мораториума на Радев за ударите в Черно море

"Путин нещо не е особено впечатлен и респектиран от призива за мораториум на ударите в Черно море на Радев … нищо, важното е да се снишим". Така бившият началник на политическия кабинет в правителството на Кирил Петков и бивш депутат от "Продължаваме промяната" Лена Бориславова коментира атаката с три дрона по контейнеровоза CONTSHIP JET на около 16 морски мили от нос Калиакра днес, 28 октомври.

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Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз е плавал към Констанца, Румъния, от израелското пристанище Хайфа. По предварителни данни - екипажът се е състоял от 14 филипинци и 4-ма украинци и е спасен. Всички са на борда на български военен кораб. По информация на рибари, които били близо, корабът в момента гори и се е наклонил силно на едната страна.

Това е поредното нападение в изключителната икономическа зона на България в Черно море, като през октомври на два пъти атаки срещу общо 4 кораба доведоха до потопени плавателни съдове и безследно изчезнали моряци. При други подобни инциденти в морето Румъния обвиняваше директно Русия. Българските власти не го правят и чакат резултати от разследванията.

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Мораториум

В средата на октомври премиерът Румен Радев излезе със странната идея за налагане на "мораториум" върху атаките в Черно море - интересно е как ще влезе в сила подобен призив, кой ще следи за спазването му и какви санкции би понесъл евентуален нарушител.

"Ще положим максимум усилия. Очаквам солидарност от всички европейски колеги да се приеме мораториум, който предлагаме, за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби", добави тогава Радев от Брюксел.

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