Фестивалът на френския филм на "Киномания" се открива с "Фантомът на операта" и продължава с "Фиорд" и "Минотавър" от Кан

Под надслов "Киното на днешното време" 16-ото издание на Фестивала на френския филм отново ще покаже най-актуалните френски кинозаглавия в рамките на "Киномания". Специалната програма, която започва на 16 ноември, се организира от Френския Институт в България и Посолството на Франция, в партньорство с "Киномания", НДК и фондация "Имам идея". Тазгодишната селекция събира заглавия, фокусирани върху темите за свободата и критичното мислене.

"Фантомът на операта" ("Le Fantôme de l’Opéra") на Александър Кастанети, съвременен прочит на романа на Гастон Льору, поставя началото на Фестивала на френския филм на 16 ноември от 19 ч. в зала 1 на НДК. В ролите са Дева Касел, Ромен Дюрис и Жулиен дьо Сен-Жан. Действието се развива в Париж. Младата балерина Анастасия се присъединява към трупата на Опера "Гарние" и репетира прокълнатата постановка "Орфей", за която се говори, че е композирана от самия Фантом. С приближаването на премиерната нощ, насред поредица от странни съвпадения и тревожни инциденти, Анастасия се озовава във вихъра на невъзможна любовна история, която се заражда на границата на реалността. Билетите са в продажба тук.

"Златната палма" на тазгодишния фестивал в Кан отиде при "Фиорд" ("Fjord") на Кристиан Мунджиу. Тя е втора за румънския режисьор след "4 месеца, 3 седмици и 2 дни" (2007). Филмът проследява историята на семейство Георгиу – набожна румънско-норвежка двойка, която се установява в малко село край фиорд, където бързо се сприятелява със съседите си, семейство Халберг. Децата на двете семейства създават силна връзка въпреки големите различия помежду си. Когато обаче учителите откриват синини по тялото на Елия, най-голямата дъщеря на Георгиу, спокойствието в общността е разклатено. В ролите са Себастиан Стан и Ренате Рейнсве. "Фиорд" гледаме на 21 ноември от 20 ч. в зала 1 на НДК, с български и английски субтитри. Филмът ще бъде показан и във Варна, Бургас и Пловдив. Билетите са тук.

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Голямата награда на Кан отиде при "Минотавър" ("Minotaure") на Андрей Звягинцев. Историята се развива в Русия през 2022 г. Глеб е успешен корпоративен директор, чийто привидно подреден живот започва да се разпада под тежестта на професионалния натиск и все по-нестабилната действителност. Неизбежният срив го тласка към спирала от насилие. Филмът е по мотиви от "Невероятната жена" на Клод Шаброл, а в ролите са Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева. Прожекцията е на 21 ноември от 17 ч. в зала 1 на НДК, с български и английски субтитри, билетите са достъпни тук.

Психологическият трилър "Карма" ("Karma") на Гийом Кане, показан в официалната селекция на Кан извън конкурсната програма, изследва механизмите на контрола и тежестта на миналото. В малко село в Северна Испания, Жан се опитва да започне нов живот с Даниел, който не подозира нищо за загадъчното ѝ минало. Когато шестгодишният ѝ кръщелник Матео изчезва при мистериозни обстоятелства и подозренията на полицията падат върху нея, Жан бяга във Франция, а Даниел се впуска да я намери преди полицията. С участието на Марион Котияр, Дени Меноше и Леонардо Сбаралия. Първата прожекция на "Карма" е на 18 ноември от 18:30 ч. във Френския институт.

Историческата линия на Фестивала на френския филм тази година минава през диптиха на Антонен Бодри "Битката дьо Гол: Времето на съпротивата" ("La Bataille de Gaulle – l’Âge de fer") и "Битката дьо Гол: Времето на свободата" ("La Bataille de Gaulle – J’écris ton nom)". Двете части от продукцията също бяха в официалната селекция извън конкурсната програма в Кан. През юни 1940 г., след капитулацията на Франция, един почти неизвестен генерал отказва да приеме поражението и заминава за Лондон, решен да продължи борбата. Първата част ще бъде представена лично от посланика на Франция в България Н. Пр. г-жа Мари Дюмулен на 22 ноември от 14 ч. във Френския институт. Двете части ще бъдат представени и в кино "Люмиер" – на 21 и на 29 ноември от 14 ч.

Сред социално ангажираните акценти е "Изоставен от всички" ("L’abandon") на Венсан Гаренк. Всички са чували името Самюел Пати, но малцина познават истинската му история. На 16 октомври 2020 г. учителят по история и география е убит на излизане от училищната сграда. Като обобщава разследванията и съдебните процеси, филмът проследява последните единадесет дни от живота му и поредицата от събития, довели до трагичната му смърт. Филмът бе в официалната селекция на Кан извън конкурса, а първата прожекция у нас е на 19 ноември от 19:30 ч. в G8.

Социалната линия на програмата продължава с "Послушното войниче" ("Un bon petit soldat") на Стефан Бризе – корпоративна драма от конкурса на 83-ото издание на фестивала във Венеция. Карла Морети е на 43 години и е нова в отдела по човешки ресурси на голяма застрахователна компания. Тя трябва да съчетава грижата за благополучието на служителите с целите за ефективност и открива случай на токсично управление, който я изправя пред избор.

Специален фокус върху солидарността поставя филмът "Дом за нея" ("La Maison des femmes") на Мелиса Годе, който ни пренася в център за подкрепа на жени, преживели насилие. На 27 ноември от 19 ч. във Френския институт гост на прожекцията ще бъде Надеж Лито, отговорник за координацията на комплексната подкрепа за жени, пострадали от насилие, в центъра Citad’elles в Нант.

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Програмата включва и две заглавия за фалшификациите и илюзиите. В "Аферата Боярски" ("L’affaire Bojarski") на Жан-Пол Саломе младият полски инженер Ян Боярски намира убежище във Франция по време на войната и използва таланта си да изработва фалшиви документи. След войната липсата на легален статут не му позволява да патентова изобретенията си, а когато гангстер му предлага да изработва фалшиви банкноти, Ян заживява двоен живот.

Романтичната комедия "Електрическата целувка" ("La vénus électrique") на Пиер Салвадори, откриващият филм на тазгодишния фестивал в Кан, ни връща в Париж през 1928 г. След смъртта на съпругата си художникът Антоан Балестро губи вдъхновение, а по стечение на обстоятелствата започва да разговаря със Сюзан, млада панаирджийка с талант към шарлатанството. Галеристът на Антоан – Арман, и Сюзан започват поредица от фалшиви спиритически сеанси.

В съпътстващата програма на Фестивала на френския филм ще има още дискусии, както и срещи с творци, изследователи и представители на гражданското общество в София, Пловдив, Варна, Благоевград и Бургас.

Фестивалът на френския филм започва на 16 ноември и продължава до 30 ноември. Той се осъществява от Посолството на Франция и Френски институт в България.

40-ото издание на "Киномания" започва на 12 ноември 2026 с новия филм на Мартин Макдона "Див кон девет". Билетите за всички обявени заглавия са вече в продажба онлайн в epaygo.bg.