Официално: 22,98% е била избирателната активност на първи тур

Избирателната активност на първи тур на президентския вот след обработка на протоколите към 20.00 часа е 22,98%, като в сравнение с изборите през 2021 г. за президент и вицепрезидент тогава е била близо 35%, обяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова - Цветкова по време на брифинг. Изборите са преминали спокойно и бързо, а машинният вот е протекъл успешно, като са постъпили 98 сигнала за нарушения в изборния ден.

Два от сигналите са били за нарушение на избирателни права, а в голямата си част са били свързани с предизборна агитация и огласяване на социологически проучвания преди края на изборния ден.

Машинният вот

По информация на говорителя на ЦИК в страната и в чужбина избирателите са имали възможност да гласуват с 11 902 машини, кат от тях 31 машини са преустановили работа, което е приблизително 0,25% от общия брой машини.

"Само за сравнение с изборите с април - това е три пъти по-малко. Тогава имахме 107 машини, които са спрели работа, което се явяваше около 1% от използваните машини", добави още Цветкова.

Кампанията преди балотажа започна

ЦИК е определил първите две кандидатски листи да участват в балотажа, а именно това са Андрей Гюров и Георги Кандев с 486 232 действителни гласа и Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 528 951 действителни гласа на първи тур.

Новият избор за президент и вицепрезидент ще се произведе на 1 ноември 2026

"Предизборната кампания за новия избор вече започна и ще продължи до 30 октомври 2023 г- до 30 октомври 2026 г. до 24.00 ч., а в събота 31 октомври е ден за размисъл", каза Балова-Цветкова.

Стана ясно, че вече са утвърдени техническите характеристи на хартиените бюлетини за новия избор на 1 ноември, като тези извън страната вчера са били натоварени на дипломатическо карго и пътуват към съответните райони.

Този път бюлетината на машината ще бъде на една страница, а организацията ще бъде със същите правила, секции и машини.

Стана ясно, че избирателите могат да гласуват по настоящ адрес, ако са подали вече такова заявление за първи тур. Същото се отнася и за гласуването извън страната и за това с подвижна избирателна кутия. ОЩЕ: Контролът на медиите и цензурата: Изследвания обясняват защо в България не гласуваме