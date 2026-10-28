"Няма как аз да поискам ареста на Борисов": Асен Василев отрича думите на шефа на НСО (ВИДЕО)

"Няма как аз да поискам ареста на Борисов". Така лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отговори на твърденията на шефа на НСО Емил Тонев във връзка със среща в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков за ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Попитан дали е бил в онзи кабинет при решаването за ареста на Борисов и защо Емил Тонев би си измислял такова нещо, Асен Василев отговори: "Това е въпрос към Емил Тонев".

Твърденията на Тонев

Тонев разказа, че е бил извикан в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков, за да бъде предупредена охраната на НСО в дома на Борисов, да не стане конфликт между институциите. Припомняме, че относно това кой е рапоредил на Бойко Борисов да му бъдат поставени белезници, шефът на НСО отговори: "Мисля, че Асен Василев държеше да се поставят белезници на Борисов". Той посочи, че не помни Кирил Петков да е искал да се слагат белезници. ОЩЕ: Шефът на НСО разкри какво е ставало в кабинета на Кирил Петков преди ареста на Борисов

Припомняме, че Бойко Борисов беше арестуван през 2022 г. С окончателно решение съдът определи заповедта за ареста на лидера на ГЕРБ като незаконна. По-късно прокуратурата поиска имунитета на Кирил Петков, а впоследтвие бе образувано дело срещу него за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател по повод арестите. ОЩЕ: Решението за ареста ми е взето на оргия с много уиски, бяло вино и пици на кристали