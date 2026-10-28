Радев ядоса Румъния след косвено обвинение към Букурещ за атаките в Черно море

Според българския министър-председател Румен Радев Румъния е косвено виновна за нападенията срещу търговски кораби в Черно море, предаде Euronews Romania. Думите на Радев вероятно са по повод интервю на румънския президент Никушор Дан за Bloomberg, в което той осъди руските атаки в Черно море, но призна, че на Румъния ще й отнеме време да предостави конкретни доказателства, че те идват от Русия, но и че опитът на Букурещ показва, че през последните месеци дроновете, които нахлуват във въздушното пространство на северната ни съседка, са именно руски.

"Искам само да спомена случая с Румъния. Те го направиха, наистина, политическото ръководство в Румъния се изказа и каза „нямаме доказателства, но знаем много добре, че Русия е отговорна за тези атаки и ги осъждаме категорично“. Какво се случи? Два кораба бяха ударени и потопени по възможно най-предизвикателния начин в румънски териториални води", е казал Радев.

Първи реакция от Румъния

Реакциите от Румъния не закъсняха.

Румънският политик от Националната либерална партия и бивш министър на вътрешните работи на Румъния Каталин Предою напомни на премиера Радев публичните позиции на Румъния относно инцидентите с дронове, паднали преди това на румънска територия, като подчерта, че винаги са се основавали на конкретни доказателства и документирани ситуации.

"В тази връзка бившият румънски министър на външните работи представи на посланика на Руската федерация в Букурещ фрагменти от руски дронове, паднали на националната територия на Румъния през последните две години. В този контекст, може би по-подходящо би било изявление, отразяващо повече съпричастност и солидарност към ситуацията в Румъния.

Още повече, че двете страни са свързани с множество досиета и общи интереси, като например в миналото премахването на механизма за сътрудничество и проверка (CVM) и присъединяването към Шенгенското пространство, в рамките на които Румъния демонстрира не само съпричастност, но и предложи конкретна дипломатическа подкрепа. Към тях в момента се добавя и съвместният проект на Регионалния център за морска сигурност в Черно море, който ще функционира в Констанца и Варна. Следователно, ако се позоваваме на „принципи“, естествено е да очакваме те да бъдат съпроводени от последователност, логика и взаимна солидарност", посочва още румънският политик. ОЩЕ: Румъния с твърда позиция: С НАТО и ЕС ще неутрализираме всяка заплаха в Черно море





Bloomberg