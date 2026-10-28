Андрей Гюров към Радев: Как осигурихте мира, когато допуснахте войната до бреговете ни? Стига вече отчаяни лъжи!* (ВИДЕО)

Кандидатът за президент Андрей Гюров отправи остри критики към управляващите за действията им по отношение на сигурността на българските води и крайбрежието на Черно море. Във видеообръщение той заяви, че властта използва страха от война, но не предприема необходимите мерки, за да защити страната от реалните рискове.

„Имам въпрос към онези, които използват думата „войнолюбци“ – любима дума на Гьобелс и Сталин. Как осигурихте мира? Как осигурихте сигурността на нашите води и брегове?“, попита Гюров.

По думите му управляващите говорят за опасността от война, докато собственото им бездействие позволява рисковете да достигнат непосредствено до България.

„Докато управляващите ни плашат с война, точно тяхното бездействие допуска войната да стигне до бреговете ни. Правителството не може, не знае и не успява да защити гражданите си“, заяви кандидатът за президент.

Гюров призова държавата да премине от декларации и политически внушения към ясни мерки за защита на населението, корабоплаването и българското крайбрежие.

„Време е да осъзнаем какво причиняват тези хора и най-накрая да защитим страната си. Радев и Йотова са наблюдатели – не информират населението, крият се и отказват да предприемат ясни действия“, подчерта той.

В обръщението си Андрей Гюров коментира и разпространената от официалната страница на „Прогресивна България“ лъжа, че се е срещал с Делян Пеевски.

„Докато това се случва, официалната страница на „Прогресивна България“ разпространява лъжата, че съм се срещал с г-н Пеевски. Стига вече отчаяни лъжи“, заяви Гюров.

Кандидатът за президент настоя, че сигурността на България изисква навременна информация, конкретни решения и институции, които поемат отговорност, вместо да наблюдават развитието на кризата и да търсят политически противници.

*Публикацията е съгласно договор за предизборна кампания, сключен между "Уебграунд Груп" АД и Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на Република България. Купуването и продаването на гласове е престъпление!