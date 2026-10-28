80% от украинците подкрепят ударите по руските рафинерии, не ги е страх от оттеглянето на САЩ

По-голямата част от украинските граждани не смятат заплахата от спиране на военната помощ от САЩ за причина да се откажат от ударите по руските рафинерии. Според проучване, проведено от Киевския международен институт по социология, четирима от всеки петима украинци са готови да продължат атаките срещу петролни рафинерии, дори под заплахата от спиране или ограничаване на помощта от САЩ. Проучването е проведено на фона на разногласия между Украйна и САЩ относно ударите по руската енергийна инфраструктура: Вашингтон смята, че деактивирането на руските петролни рафинерии води до повишаване на световните цени на дизеловото гориво.

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Резултатите

80% от анкетираните заявяват, че ударите по руските петролни рафинерии трябва да продължат, дори ако САЩ ограничат или напълно спрат помощта за Украйна. Единадесет процента са против подобно решение, а други 8% са нерешителни. Проучването е проведено от 16 до 25 октомври 2026 г. сред 828 пълнолетни украински граждани, живеещи в контролирана от правителството територия, чрез телефонни интервюта.

❗️According to Bloomberg, since the beginning of 2026 Ukrainian drones have carried out at least 114 strikes on Russian oil refineries (twice as many as last year), collapsing Rosneft’s refining output and causing fuel shortages. The Ryazan, Syzran and Tuapse plants have been heavily damaged; repairs are costly due to sanctions, and profits have fallen by almost 20%. — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 23, 2026

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Удари по руските рафинерии

Украйна е засилила ударите по руските петролни рафинерии през 2025–2026 г., стремейки се да намали производството на гориво и приходите на Русия от петрол. Според Международната агенция по енергетика (МАЕ) през първите осем месеца на 2026 г. руските петролни рафинерии са били атакувани средно веднъж на всеки три дни. До края на август само пет от 32-те големи рафинерии на Русия са останали незасегнати от украински дронове. Някои рафинерии са били атакувани до 15 пъти от началото на пълномащабната война.

Спорна точка

През октомври ударите по руски рафинерии се превърнаха в спорна точка между Киев и Вашингтон: на 10 октомври Доналд Тръмп обвини Украйна в повишаване на световните цени на дизела поради ударите по руски рафинерии и призова Володимир Зеленски да бъде заменен от президент, способен да постигне споразумение с Русия. След това стана известно, че САЩ заплашват да ограничат обмена на разузнавателна информация с Украйна и подкрепата за програмата PURL – механизъм за закупуване на американски оръжия за Киев за сметка на европейските страни, съобщи телеграм-каналът Агенство.

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Украйна преустанови ударите по руската енергийна инфраструктура за три дни по искане на САЩ, но Русия продължи атаките срещу украински енергийни съоръжения, заяви Зеленски пред Financial Times на 15 октомври. Същия ден украински дронове атакуваха нефтената рафинерия в Рязан. На следващия ден беше атакувана нефтена рафинерия в Сургут , но оттогава Украйна не е извършвала други удари по рафинерията.

На 13 октомври украинските военни се сблъскаха с ограничения на скоростта на спътниковите комуникации Starlink и военната им версия Starshield. Едва на 24 октомври украинското Министерство на отбраната обяви възстановяването на сателитните комуникации с предишни скорости.

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