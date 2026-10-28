Нови правила за "Евровизия": Ако в Бургас или региона има военен конфликт, конкурсът ще бъде в друга държава

Нови правила за провеждането на "Евровизия" 2027 и следващите издания са наложени от European Broadcasting Union (EBU) и членовете на организацията, става ясно от информация, разпространена от Българската национална телевизия (БНТ). Ако в Бургас или региона има въоръжен конфликт, деликатна геополитическа ситуация или друго обстоятелство, което засяга съществено сигурността, безопасността или стабилността на страната или региона на спечелилия конкурса оператор, EBU ще посочи алтернативна държава, която да поеме всички отговорности, свързани с домакинството.

Тази информация идва на фона на продължаващите удари по търговски кораби в Черно море, като последният бе по-рано днес на 16 морски мили от н. Калиакра. "Тези промени целят да осигурят по-голяма яснота за всички, които участват и са ангажирани в Песенния конкурс "Евровизия", и да допринесат за това събитието да остане безопасно и гостоприемно, като същевременно се запазят неговият дух и интегритет", се казва още в официалното съобщение от БНТ.

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Още две промени влизат в сила - от 2027 г. всички артисти трябва да бъдат на поне 18 години в деня на тяхната първа репетиция спрямо досегашната граница от 16 години с цел засилване на мерките за безопасност и защита на по-младите артисти от натиска от съревнованието. В правилата за звука са внесени уточнения – не се разрешава резервните записи да заменят или да подпомагат прекомерно вокално изпълнение на живо.

Ясни са държавите, които ще участват в "Евровизия" 2027

Снимка: БНТ

36 оператора с аудитория от 600 милиона души ще изпратят песни и артисти в Бургас за 71-ото издание на най-голямото музикално събитие в света – с един повече в сравнение с 2026 г. Конкурсът ще се състои между 11 и 15 май 2027 г. в "Арена Бургас".

За първи път в Конкурса ще участва CBC/ Radio-Canada, след като стана пълноправен член на EBU през юли 2026 г., а МРТ от Северна Македония се завръща в състезанието след 4-годишно отсъствие. RTVE (Испания) и RTVSLO (Словения) все още не са решили дали ще участват в Песенния конкурс "Евровизия 2027". След като взе предвид сложността на въпроса, EBU взе решение да даде време на двата оператора да потвърдят до месец декември.

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Радио и телевизионните оператори, които ще участват в 71-ото издание на Песенния конкурс "Евровизия 2027" са:

RTSH (Албания), AMPTV (Армения), SBS (Австралия), ORF (Австрия), İctimai (Азербайджан), VRT (Белгия), БНТ (България), CBC/Radio-Canada (Канада), HRT (Хърватия), CyBC (Кипър), DR (Дания), ERR (Естония), YLE (Финландия), FT (Франция), GPB (Грузия), ARD/SWR (Германия), ERT (Гърция), KAN (Израел), Rai (Италия), LSM (Латвия), LRT (Литва), RTL (Люксембург), PBS (Малта), TRM (Молдова), RTCG (Черна гора), МРТ (Северна Македония), NRK (Норвегия), TVP (Полша), RTP (Португалия), TVR (Румъния), SMRTV (Сан Марино), RTS (Сърбия), SVT (Швеция), SRG SSR (Швейцария), Суспільне (Украйна), BBC (Обединеното кралство).

31 от състезателите ще бъдат разделени в два полуфинала. Журита и зрители заедно ще изберат 10 песни, които ще се класират от първия полуфинал на 11 май, вторник, и 10 песни от втория полуфинал на 13 май, четвъртък. Тези 20 песни ще се включат към предварително класиралите се състезатели от БНТ, FT (Франция), ARD/SWR (Германия), Rai (Италия) и BBC (Обединеното кралство) в големия финал на 15 май, събота.

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Зрителите във всички участващи държави, както и от останалата част на света, заедно с журита, назначени от 36-те участващи радио и телевизионни оператори, след това ще гласуват в големия финал, за да изберат победител в 71-ото издание на Конкурса. Тегленето на жребия, с което ще се определи в кой полуфинал ще бъде изпълнена всяка песен, ще се състои в Бургас през януари следващата година.

Билети за общо 9 събития: заключителните представления на живо и предварителни шоута от репетициите с публика, ще бъдат пуснати в продажба в началото на 2027 г. Повече детайли ще бъдат публикувани на eurovision.com/tickets. Феновете, които искат да закупят билети за представленията в Бургас, трябва да се регистрират в Eurofan, официалната безплатна програма за членство на феновете на Конкурса.