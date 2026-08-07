За вътрешната съпротива и статуквото в културата: Говори Евтим Милошев

Вътрешна съпротива винаги има и ще има. Съпротива на материала винаги има, защото винаги има едно изградено статукво. Ние сме тук, за да променим този модел и аргументите "така се прави и така е било", всичко това трябва да се промени. За това настоя министърът на културата Евтим Милошев пред БНТ. Още: "Историческа справедливост“: Държавата се ангажира да спаси ценен емигрантски архив в Гоце Делчев (СНИМКИ)

По думите му трябва да се развържат големите проблеми в културата и театрите. "Когато влязох в Министерство на културата, нямаше стратегия за развитие на културата", посочи Милошев, като напомни, че последният опит за стратегия е бил през 2019 година, но неуспешен.

Медиатор със студентите от НАТФИЗ

Снимка: БГНЕС

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Милошев коментира и ситуацията с протестите на студентите в НАТФИЗ. "Те имат огромна нужда от диалог. Нарушен е диалогът. Избрах да бъда медиатор между студентите от НАТФИЗ и ректора на висшето учебно заведение. Надявам се искрено диалогът да бъде възстановен, да се чуят студентите и да бъде намерено правилното решение", изрази надежда министърът на културата.

Според него университетите извоюваха своята автономия - трябва и това да се пази. Не винаги административните мерки решават проблемите, подчерта Милошев.

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