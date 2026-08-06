Кабинетът "Радев":

Радев се чу с външния министър на Великобритания: Какво са обсъдили?

06 август 2026, 19:49 часа 1608 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев се чу с външния министър на Великобритания: Какво са обсъдили?

Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Великобритания Ед Милибанд, съобщиха от правителствената пресслужба.

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Сътрудничеството в енергетиката, предизвикателствата пред сигурността и партньорството в НАТО, бяха сред акцентите на разговора, се казва в съобщението.

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Великобритания телефонен разговор Румен Радев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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