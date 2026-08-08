Левски постави колосална цена и бонус условие на един от най-стабилните футболисти на "Герена"

Левски е определил цената, срещу която би седнал на масата за преговори за Светослав Вуцов. "Сините" ще поискат поне 3 милиона евро за националния вратар, но дори оферта в подобен размер няма непременно да доведе до незабавна сделка. На "Герена" не възнамеряват да се разделят със своя титуляр по време на настоящия трансферен прозорец, а евентуална продажба може да бъде обсъждана най-рано през зимата.

Левски е склонен да продаде Вуцов за 3 млн. евро, но не сега

Ръководството на Левски е поставило цена от 3 милиона евро на Светослав Вуцов, съобщава "Тема Спорт". Това е минималната сума, при която шампионите биха започнали преговори за правата на 24-годишния страж. Позицията на клуба обаче е, че Вуцов трябва да остане на "Георги Аспарухов" поне до края на календарната година.

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"Сините" вече си гарантираха европейски мачове през есента, а при още един пробив могат да продължат участието си на континенталната сцена и през 2027 година. Именно затова раздяла с основния вратар в разгара на квалификациите би представлявала сериозен спортен риск.

Английски и френски клубове следят национала

Интересът към Вуцов постепенно се увеличава. Трансферният журналист Руди Галети съобщи, че английският Уулвърхемптън и френският Реймс са потърсили информация за условията, при които той би могъл да бъде привлечен. Според "Тема Спорт" ситуацията около българския национал е следена и от френския Рен. Представители на чуждестранни клубове вече са наблюдавали изявите на вратаря на живо.

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