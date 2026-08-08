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"Нямам притеснения от одити и проверки": Главчев обяви ще си направи ли отвод

08 август 2026, 9:37 часа 1019 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Нямам притеснения от одити и проверки": Главчев обяви ще си направи ли отвод

Медийни публикации, в които се твърди, че може да съм в потенциален конфликт на интереси, във връзка с възложени от Народното събрание одити на Сметната палата, са спекулативни и не почиват на законоустановени факти. Конфликт на интереси се доказва единствено и само по административно-процесуален ред и всичко друго е инсинуация.

Това коментира в свой Фейсбук пост председателят на Сметната палата Димитър Главчев, който обяви, че ще няма притеснения от одити и проверки.

"Съгласно закона, всяко лице, заемащо публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси. Въпреки че не са налице правни основания за конфликт на интереси, във връзка с коментари и с оглед гарантиране на максимална обективност и безпристрастност, ще се отведа от всички действия и решения по одитите, за периодите, през който съм бил назначен за служебен министър-председател с указ на президента на основание чл. 99 ал.5 от Конституцията на РБ – от 9 април до 27 август 2024 г. и от 27 август 2024 до 16 януари 2025 г. За нози период, който е 1/6 от целия период на възложените от НС одити, ще възложа всички функции на заместник-председател на Сметната палата", допълни Главчев.

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Той изложи и фактите, според него, по казуса:

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"Народното събрание, на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП) с решения от 02.07.2026 г. е възложило на Сметната палата да извърши следните одити:

1. Одит на социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване в НОИ за периода от 01.01.2020 г. до 30 юни 2026 г.

2. Одит в Министерството на финансите на публичните финанси за периода от 01.01. 2020 г. до 31.05.2026 г.;

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3. Одити за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“, както следва:

- одит на финансовото управление на имуществото, поетите ангажименти, извършените дейности и отчетените разходи на Агенцията за периода от 01.01.2020 г. до 31.05.2026 г.;

- одит на процедурите по възлагане на обществените поръчки за периода от 01.01. 2020 г. до 31.05.2026 г.

С посочените решения са определени обхвата на одитите, както и срокът на извършването им".

"Решенията на Народното събрание, на основаниe чл. 86, ал. 2 от Конституцията, имат задължителна сила за всички държавни органи, организациите и гражданите. Предвид посочената разпоредбата и съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗСП одитите по решенията на Народното събрание се възлагат единствено със заповеди на председателя на Сметната палата. В конкретния случая, в качеството си на председател на Сметната палата, съм действал в условия на „обвързана компетентност“ – т.е. нямам право на преценка, а съм длъжен да изпълня решенията на законодателния орган и ЗСП", написа още Главчев.

Според него обстоятелството, че е заемал длъжността служебен министър – председател на България през част от одитираните периоди, не води автоматично до извод за наличие на конфликт на интереси.

"При възлагане на одитите, в настоящия случай, са спазени стриктно изискванията на закона, като не са налице предпоставките за конфликт на интереси. Издадената заповед за възложените три одита въз основа на решение на НС е принципна. Нямам притеснения от одити и проверки. Не съм и няма да "проверявам сам себе си"", допълни още той.

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Сметна палата Димитър Главчев отвод
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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