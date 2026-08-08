Опозицията има информация, че кабинетът Радев е искал да спаси от руските санкции и други лица

С повече от седмица отвъд крайния срок се бави отговорът от външно министерство на парламентарния въпрос дали е имало и други лица от Руската федерация, чието изваждане от санкционния пакет е искала България. Това съобщи съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов.

Според него има информации за такива лица и управляващите трябва да внесат яснота по казуса.

Властта трябва да отговори

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"Нашата информация е, че е имало такива - руският министър на спорта и руска банка, която е собственост на ключов производител на амоняк - важен компонент при производството на боеприпаси и експлозиви", написа Божанов.

"Та дали тези, които повтарят абсурдната теза за спиране за оръжията за Украйна, за да има мир, не са опитали да спестят санкции на руско дружество, което подпомага въоръжаването на руската армия? И защо? Чакаме отговор, макар и отвъд срока по правилник", коментира още политикът.

Божанов разкритикува и цялостната политика на правителството на Румен Радев, което, според него, се е оказало неподготвено за властта.

"Изтекоха три месеца от избора на новото правителство. Управленска програма още няма. Има бюджет, а това значело, че програма има и се изпълнява (каза вицепремиера Иво Христов, който отговаря за липсата на програма). Само че бюджетът не бил на ПБ, а на опозицията и затова бил лош. Явно "готови сме" е било само част от предизобрен слоган", написа още той.

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