Дрон нахлу в българското въздушно пространство, не е бил засечен

Дрон е нахлул в българското въздушно пространство. За това съобщи премиерът Румен Радев

"В 8:10 тази сутрин имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той.

По думите му дронът не е бил засечен нито от българските, нито от румънските сили. Вероятно това се дължи на малките му размери.

Дронът е паднал в слънчогледова нива на българска територия в близост до граничния пункт в Кардам. В момента екипи на Министерство на вътрешните работи обследват района. Тепърва ще се изяснява дали става въпрос за любителски или военен дрон. Наблизо се намира и газокомпресорна станция – Кардам.

"Шум от този дрон е регистриран от "Гранична полиция" в Румъния и след това е чут силен взрив от граничния полицейски наряд. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона, но в момента там се намират наряди от "Гранична полиция", МО, които в момента установяват типа на дрона", каза още Радев.

Премиерът увери, че районът е отцепен, няма поражения по хората и инфраструктура. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран, нито в нашето. "Нямаме информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон. В момента са взети мерки в района, ще установим типа на дрона, в резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния - бяха свалени дронове и ние реагирахме веднага", обясни той.

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Типът на дрона ще се установява тепърва

"Взети са мерки, отцепен е районът, прави се всичко необходимо, за да се установи типа на дрона", заяви Радев.

Той припомни, че в последната седмица Румъния е свалила 3 дрона тип "Шахед".

След този инцидент ще се включат сили на гранична полиция за отбрана на границата с Турция и Румъния, добави премиерът.

Радев свика извънреден Съвет по сигурността към Министерския съвет. На заседанието по закон присъстват ключови министри на вътрешните, външните работи, на отбраната и на финансите, както и началникът на отбраната, ДАНС, ДАР, ДАТО.

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