Остра закачка към Янаки Стоилов за БНТ: Много ми харесват декорите на студиото, много хубав син цвят

30 април 2026, 11:49 часа 775 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Остра закачка към Янаки Стоилов за БНТ: Много ми харесват декорите на студиото, много хубав син цвят

Много ми харесват декорите на студиото, много хубав син цвят, радвам се, че съм тук. Това заяви политическият анализатор Георги Харизанов в сутрешния блок на БНТ, който покри и старта на работата на новото Народно събрание, 52-рия парламент. Думите на Харизанов явно бяха насочени към конституционния съдия и бивш депутат от БСП Янаки Стоилов, който си позволи да критикува цветовете на декорите, защото явно му напомнят украинското знаме (синьо и жълто) - ОЩЕ: Назначеният от Радев в КС Янаки Стоилов поиска БНТ да смени синьо-жълтия си декор с по-български

Харизанов отдавна е с репутация на анализатор, който не е много далеч от интересите на ГЕРБ. Но той има кариера и то може да се каже държавна преди това, припомнете си: Бит и съден за източване на "Напоителни системи" "анализатор" защити Цветанов за апартамента

Иначе Харизанов посочи, че в новия парламент за опозицията има дилема - гласуваш ли с огромното мнозинство на "Прогресивна България", ще казват, че се присламчваш към силните на деня. Ако ли не, ще се казва, че не искаш реформи и крепиш старо статукво.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
