Йотова назначи новия състав на ЦИК

Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на Централната избирателна комисия (ЦИК), който ще встъпи в длъжност от 23 юни 2026 г.

За председател на ЦИК е назначен Георги Хорозов. Заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а секретар – Йорданка Ганчева.

Членове на комисията са Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

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Президентът Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.