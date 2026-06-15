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Йотова назначи новия състав на ЦИК

15 юни 2026, 17:53 часа 178 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Йотова назначи новия състав на ЦИК

Президентът Илияна Йотова назначи новия състав на Централната избирателна комисия (ЦИК), който ще встъпи в длъжност от 23 юни 2026 г.

За председател на ЦИК е назначен Георги Хорозов. Заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а секретар – Йорданка Ганчева.

Членове на комисията са Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев. 

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Президентът Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.

 

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Илияна Йотова ЦИК
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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