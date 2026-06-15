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"Пряко следствие от насаждането на омраза": Йотова осъди палежа на колите на посолството ни в Скопие

15 юни 2026, 18:25 часа 826 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Пряко следствие от насаждането на омраза": Йотова осъди палежа на колите на посолството ни в Скопие

"Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения".

Това се посочва в позиция на държавния глава Илияна Йотова във връзка с палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие, съобщиха от президентството. 

Според нея тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетърпимост, която години наред остава без необходимия институционален отпор.

"Подобни действия не възникват във вакуум – те са пряко следствие от насаждането на омраза и безнаказаност", смята Йотова. 

Очакванията към македонските власти

Президентът очаква незабавни, прозрачни и резултатни действия от страна на компетентните органи в Скопие за установяване и наказване на извършителите и техните евентуални подбудители.

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"Скоростта и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности", смята още Йотова.  

Европейската интеграция е отговорност

Президентът заяви, че европейската интеграция не е само политическа цел, а и отговорност.

"Държава, която претендира за членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само с думи, но и с действия", добави още Йотова. Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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