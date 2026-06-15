Трус в ДПС: Пеевски премахна емблематични имена от ръководството на партията (СНИМКИ)

Сериозен трус в ръководството на ДПС е осъществил лидерът на формацията Делян Пеевски, става ясно след края на заседанието на Централното оперативно бюро на партията в понеделник. На фона на спекулациите за бъдещето на лидерския пост в ДПС, то стана ясно, че не просто Пеевски продължава да бъде начело, но и най-ключовите кадри в ръководството си отиват. С постовете си на заместник-председатели или членове на управлението на партията се разделят дългогодишни кадри на ДПС като Йордан Цонев, Станислав Анастасов, Байрам Байрам, Ертен Анисова, Хамид Хамид и Цветан Енчев.

"Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС", твърдят от формацията.

"Аз ще бъда най-отпред и ще ви водя! ДПС ще следва мисията си - това са хората!" С тези гръмки цитати от пресцентъра на партията информираха, че лидерът на ДПС е направил промените в структурата и състава на ръководството на формацията. По-рано през деня се появи спекулативна информация, че на въпросното заседание Пеевски ще предложи оттеглянето си, но от информацията става ясно, че той остава начело.

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"Чух хората и винаги ще ги чувам", е казал Пеевски и е подчертал, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори. "Аз ще бъда най-отпред, и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали", пишат от формацията.

Новото ръководство?

Заместник-председатели стават Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мюмюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова - Копарова. Съставът на Централното оперативно бюро допълват още Айтен Сабри, Атидже Алиева-Вели, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илиязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов.

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