Войната в Украйна:

Политолог: Около Радев има очаквания, но той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация

23 септември 2025, 18:34 часа 210 прочитания 0 коментара
Политолог: Около Радев има очаквания, но той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация

„Всеки, който тръгне да прави държава с главно „Д“, елиминира човека и се стига до Беларус. Енергията на обществото като се изхаби един път, след това трябват десетилетия да се възобнови. Там, където няма алтернатива, няма нищо.“ Това посочи Димитър Аврамов, политолог в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Още: Какво държи властта и къде са Борисов, Пеевски и Радев в нея? Говори Димитър Ганев (ВИДЕО)

„2021 г. никой не беше чувал за Кирил Петков и Асен Василев, 5 месеца след това станаха първа политическа сила. Може да се появи нещо отнякъде, което не го предполагаме днес. Кандидати за политическа алтернатива има, и търсене има. Това сочи освен социологията и числата от последните 3 години за избирателната активност. Средна избирателна активност за последните 25 години 3,75 млн. На последните три парламентарни избори – 1 млн. по-малко. Това говори за това, че хората не виждат представителство сред тези субекти“, обясни Димитър Ганев, социолог.

Още: Политолог за скандала в ПП: Не може да си говориш за пари и комисионни, това е абсурдно

По думите му най-големият проблем в страната е свързан с цените и това социално напрежение не бива да се подценява. „Формално около Радев има очаквания, но реално той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация в страната“, посочи Аврамов. „Политическата битка у нас изглежда като битка за това кой да командва, а не как да се управлява“, каза още той.

Още: Димитър Ганев: Президентът се опитва да трупа политически капитал с критиките си

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Димитър Аврамов българска икономика Димитър Ганев Румен Радев избори
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес