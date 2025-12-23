БСП няма да променя адреса си, остава на "Позитано" и "Леге"

БСП ще ползва имоти - частна държва собственост, в София за нови 10 години и докато отговаря на законовите изисквания за това. Министерският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху тях в полза на централното ръководство на партията и на регионалните й структури в град София за административни нужди.

ОЩЕ: След падането на кабинета: Оставки в БСП

Статуквото се запазва

Централното ръководство на партията продължава да ползва административна и делова сграда на ул. "Позитано" 20 в район "Възраждане", а регионалните й структури - самостоятелни обекти в сграда на ул. "Леге" 8-10 в район "Средец", както и стаи в сграда на ул. "Дравски бой" № 6 в район "Надежда".

Партията разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имотите, предвид което няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

ОЩЕ: Неофициално: Гонят БСП от сградата на "Позитано" 20

С решението на Министерския съвет се предвижда областният управител на София да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условието, при което се предоставят имотите, и да прилага предвидените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост санкции при неизпълнение му. Той ще трябва да включи в договорите задължение ползвателите да прилагат аналитична счетоводна отчетност по отношение на неикономическата дейност, извършвана в имотите, ако се извършва стопанска дейност.