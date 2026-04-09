"Проблемът е в ръководството": ГЕРБ обвини МВР в репресия* (ВИДЕО)

Сигнали за натиск и репресия в разгара на предизборната кампания отправиха представители на ГЕРБ в Сапарева баня, след като в домовете на местни активисти са извършени претърсвания и изземвания. По думите им действията са се случили и в присъствието на деца. Сред засегнатите е и заместник-председателят на общинския съвет Любомир Георгиев, който е и зам.-председател на местната партийна структура.

Проверките са по сигнали за купуване на гласове в полза на ГЕРБ. От партията обаче оспорват както основанията, така и мащаба на действията.

Водачът на листата в Кюстендил Христо Терзийски, бивш вътрешен министър, постави под въпрос практиката на подобни акции по време на кампания. "Бил съм вътрешен министър, госпожа Бъчварова (визира началника на политическия кабинет на служебния премиер Андрей Гюров Румяна Бъчварова, в миналото вътрешен министър в кабинет на Борисов, бел. ред.) също е била. Кога МВР си е позволявало такива действия спрямо която и да е партия в предизборна ситуация?", попита той, като припомни управлението на кабинети на Бойко Борисов. В същото време Терзийски направи разграничение между политическото и професионалното ниво, като подчерта, че "редовите полицаи са действали професионално".

Според него проблемът е на ниво ръководство на вътрешното министерство. Той изрази съмнение дали хората, срещу които са насочени действията, реално могат да бъдат определени като купувачи на гласове, и подчерта, че в общината подкрепата за ГЕРБ е стабилна.

"Тормозят деца и близки"

Още по-остра бе реакцията на Георг Георгиев, водач на партията в Перник. Той обърна внимание, че според него действията на институциите изглеждат едностранни. "Прави впечатление, че единствените, които попадат под ударите, са от ГЕРБ", заяви той и добави, че други политически сили не са обект на подобни проверки.

В изказването си Георгиев отправи и по-широки политически обвинения, заявявайки, че "единственото, което продължават, са своеволията и репресиите", визирайки политическите им опоненти.

Според него действията на органите на реда засягат не само активистите, но и техните семейства. "Влиза се на частни адреси и се тормозят деца и близки", каза Георгиев.

От ГЕРБ заявиха, че ще търсят отговорност от ръководството на МВР, както и от представители на изпълнителната власт. Георгиев предупреди, че случаят ще бъде представен и пред международни наблюдатели, като подчерта, че според партията целта е да се попречи на пълноценното ѝ участие в изборите.

*Публикацията е съгласно договор, сключен между “Уебграунд Груп” АД и ПП “ГЕРБ” за кампанията за Парламентарни избори 2026 г. Купуването и продаването на гласове е престъпление!