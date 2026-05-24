''Време е за завръщане на закона'': Иво Христов за системните грешки, довели до потопа

Ситуацията след наводненията е много динамична. Днес се събираме в Министерски съвет, за да вземем решения на подписи, които касаят блокирането на определените помощи, най-вече свързани с водата в някои райони. Това заяви вицепремиерът Иво Христов в ефира на бТВ.

По думите му ще бъде отпусната бутилирана вода за бедстващите хора.

Вицепремиерът коментира и необходимостта от по-строг контрол върху строителството и управлението на рискови територии. "Аз не съм верният човек, който може да даде професионален анализ на тази тема, но всички ние, като българи, знаем, че хаосът в строителството настъпи от 90-те насетне и доведе до трагедии. Нужни са промени в нормативната рамка. Това са проблеми както с инфраструктурата, така и с местната власт. Тоест трябва да започне завръщането на закона, на нормите на всички нива", обясни Христов.

Решенията на МС ще има в петък, когато ще бъде формиран комитета по подготовка за "Евровизия". Радвам се, че намерих лесен диалог с БНТ, Дара и г-жа Армутлиева. Общото ни желание е да направим успешно събитие, но и да направим промоция на България с всичките ѝ достойнства. Спотовете на всички телевизии ще се обръщат към България. Никога не сме били в центъра на вниманието, както ще бъдем догодина, отбеляза вицепремиерът.

Опитът показва, че между 20-30 млн. евро е бюджетът за организиране на "Евровизия, но приходите надхвърлят разходите, поясни Иво Христов.

