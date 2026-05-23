Владислав Панев осъди агенция ПИК за "педофилски" скандал

Бившият съпредседател на Зелено движение и бивш член на председателския съвет на Демократична България Владислав Панев е осъдил агенция ПИК за 25 хиляди лева във връзка с измислен от тях преди 5 години "педофилски" скандал и на втора инстанция. Това съобщи политикът в профила си във Фейсбук. "Ако искат да загубят още пари за съдебни разноски, могат да обжалват и пред Върховния касационен съд", пише още той.

"Новината"

"В разгара на първата кампания за изборите през април 2021 г., в ПИК и други жълти сайтове излезе "новината", че съм блудствал със 17 годишно момче в Казичене. Полицията провери много бързо, че в това няма нищо вярно. Аз даже не бях стъпвал в Казичене през живота си. Логично заведох дело срещу "медията", чието решение на втора инстанция излиза сега", пише Панев.

"Последствията от публикациите са видни и досега. Не само оказаха влияние на предизборната кампания тогава, защото как човек се защитава от подобни клевети. Ами и до днес виждам в коментари по мой адрес "този не беше ли педофил". Смятайте това как се отразява на семейство, на бизнес партньори, на колеги, въобще на имиджа на човек. Тогава свързвах атаката срещу мен не само с изборите, но и с разследванията, които водих срещу Ковачки (за вноса на боклуци) и за незаконния строеж на язовир Искър на Вълка (вече съборен)", подчертава политикът.

"През тази седмица в ПИК излезе и статия как са ме снимали, че излизам от Народното събрание и след това ходя пеша до офиса си. Тоест, пуснали са ми опашка да ме следи. Не знам точно какво се опитват да постигнат с такива "компромати". Може би са изнервени от изхода на делото и гледат да ме хванат в крачка. Да са живи и здрави, че имат да плащат", коментира Панев.

