Бойко Борисов на 24 май: Ден, в който с гордост си припомняме, че сме дали на всички славянски народи азбука

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави българските граждани по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Честит 24 май! Най-светлият и най-хубавият български празник!, пише той във социлната мрежа Фейсбук.

Ден, в който с гордост си припомняме, че сме дали на всички славянски народи азбука, на която да прославят нашите духовност, култура и знание, добавя Бориосов.

"Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието, защото те ни съхраняват като народ", допълва още той.

