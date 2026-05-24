Бойко Борисов на 24 май: Ден, в който с гордост си припомняме, че сме дали на всички славянски народи азбука

24 май 2026, 8:55 часа 592 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави българските граждани по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Честит 24 май! Най-светлият и най-хубавият български празник!, пише той във социлната мрежа Фейсбук.

Ден, в който с гордост си припомняме, че сме дали на всички славянски народи азбука, на която да прославят нашите духовност, култура и знание, добавя Бориосов.

"Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието, защото те ни съхраняват като народ", допълва още той.

Мартин Стоянов Редактор
