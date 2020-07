Радан Кънев поиска ключов орган на Европейския парламент да разследва има ли беззаконие в България

Заседание на интергрупата има днес, от 16:45 часа българско време, като реално събитието започва в 17:00 часа и може да се наблюдава пряко на медийния портал на европейските институции - ТУК ! Предварителното обявление е, че евродепутатите ще задават въпроси на ЕК и Европейския съвет на тема да се направи задължително спазването на върховенството на правото в замяна на получаване на евросредства (Rule of law/EU funding: MEPs will quiz the Council and the Commission on making EU funds for member states under the next EU long-term budget (MFF) conditional on their respect for the rule of law). Самият Кънев посочва в публикацията си в социалната мрежа, че ще представи следните случаи като пример за ограничаване на граждански права и медийна свобода:1. Случаят с Христо Иванов 2. Нарушаването на презумпцията за невиновност и медийно правосъдие. Кънев изрично посочва в сигнала си, че визира главния прокурор Иван Гешев. Според евродепутата, той раздава "телевизионно правосъдие". 3. Чистката в БНТ и Нова телевизия. Конкретно тук Кънев посочва БНТ и назначаването на Емил Кошлуков за генерален директор, като обръща внимание на историята за стажа му в "Алфа ТВ" като програмен директор , което му позволява да отговаря на изискването за опит за най-висшия ръководен пост на Националната телевизия. За Нова телевизия, Кънев посочва, че е купена от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, който имал тесни връзки с правителството."В близките дни ще предприема следващи действия, в т.ч питания и сигнали до Европейската комисия, президента на ЕК фон дер Лайен и ресорните комисари", заканва се Кънев. И пояснява, че не иска България да е пример за беззаконие, каквото има в Унгария