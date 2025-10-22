Радостин Василев: Борисов беше отвлечен и днес се появи с Делян като жертва на домашно насилие

"Бойко Борисов днес го чувам в пълния му блясък. След театралното изпълнение от миналата седмица, в което буквално обиди председателя Киселова поиска преформатиране на кабинета, каза, че ГЕРБ не може да участва по този начоин, той беше отвлечен и днес се появи в 8.30 с Делян", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента. "Аз въпроси нямам, за мен миналата седмица беше ясно, че ще му свият перките и ще го върнат в парламента като жертва на домашно насилие и той ще излезе и ще се чуди как да се оправдава за глупостите, които говори пред неговия актив - предимно едноклетъчни", добави още Василев.

По думите му връзката между Борисов и Пеевски е близка и емоционана.

"Връзката им е много емоционална и близка. Виждате, че имаме официално коалиция ГЕРБ - ДПС. Така го и пишат от пресцентърана ДПС. Борисов лично осигурил мнозинство за Росен Желязков", добави още лидерът на МЕЧ и посочи, че няма друго решение освен избори.

ИТН какво ще правят?

Василев отбеляза, че Слави Трифонов и ИТН мълчат вече 10 дни. "Сега след официарната коалиция от тази сутрин между ГЕРБ и "ДПС- Ново начало" ще вземат ли отношение пред медиите и общгеството или пак ще твърдят, че коалицията е тойна. За БСП е ясно - там нямаме съмнение - те са собственост на "ДПС - Ново начало", смята лидерът на МЕЧ. ОЩЕ: Пеевски се договори с Борисов, ще продължи да подкрепя кабинета, но няма да участва в него